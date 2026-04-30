ديميرال: يساعدون النصر بشتى الطرق.. والأهلي يعتمد على مجهود لاعبيه

البلاد (جدة)
أطلق التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، تصريحات غاضبة عقب نهاية لقاء النصر والأهلي في الجولة 30 من دوري روشن، عبر قناة “MBC Action”، عبّر خلالها عن استيائه من بعض القرارات داخل المباراة.
وقال ديميرال: “انظروا إلى قدمي، كادت أن تنكسر.. ما يحدث أمر مخجل، يتم دعم النصر في كل شيء”.
وأضاف: “هناك دائمًا دفع باتجاه فوز النصر، لا أفهم ما الذي يحدث”.
ورغم الخسارة، شدد ديميرال على ثقة فريقه في قدراته، مؤكدًا أن الأهلي اعتاد تحقيق الانتصارات دون مساعدة، قائلاً: “الأهلي يفوز دائمًا بمجهوده، وإن شاء الله، سنواصل التواجد في القمة”.
حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الأهلي بنتيجة (2-0)، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبهذا الانتصار، عزز النصر صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 66 نقطة في المركز الثالث.
وشهدت نهاية المباراة أحداثاً مؤسفة وشجارات بين الطرفين، كان التركي ديميرال مدافع النصر طرفاً أساسياً فيها؛ بسبب احتفاله بالميدالية الآسيوية أمام المدرجات النصراوية.
وقبل هذه المباراة نشبت معركة كلامية بين المعسكرين على إثر تصريحات رئيس الأهلي خالد الغامدي بعد فوز فريقه بكأس النخبة الآسيوية، فهمت على أنها إساءات مبطنة للنصر، وما تلاها من مطالبات أهلاوية بتنظيم ممر شرفي في الأول بارك بمناسبة تحقيقهم للقب القاري، الأمر الذي رفضه النصراويون بتاتاً وجعل من هذه المباراة «قمة غاضبة» بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.