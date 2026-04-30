خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسائل من زعماء 3 دول

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، سفير زيمبابوي لدى المملكة جوناثان وتاوناشي، حيث استعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات المختلفة، وناقشا المستجدات ذات الاهتمام المشترك. كما تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتلقى ولي العهد أيضاً رسالة خطية، من بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، أعرب فيها عن تضامن بلاده مع المملكة في الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة. تسلّم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا أوليفييه ندوهونغيريهي. وجرى خلال الاستقبال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.