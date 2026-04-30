“جدة التاريخية” تحتضن قرعة خليجي 27

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافة مدينة جدة لمراسم سحب قرعة بطولة (خليجي 27) والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، في ميدان الثقافة – مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، وسط حضور كبير وترقب واسع من الجماهير والإعلام الرياضي في المنطقة.
وتُقام منافسات البطولة في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية الإمارات، البحرين، السعودية، عُمان، قطر، الكويت والعراق واليمن، في نسخة تحمل طابعا تنافسياً قوياً في ظل سعي المنتخبات للظفر باللقب.
ومن المنتظر أن تكشف مراسم القرعة عن توزيع المنتخبات على المجموعتين، وتحديد المواجهات في دور المجموعات.
ويحرص الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة على تقديم نسخة متميزة واستثنائية من البطولة، تعكس التطور المتسارع لكرة القدم في دول الخليج، وتعزز حضورها القوي على خارطة كرة القدم الدولية، لا سيما في ظل ما تحظى به البطولة من متابعة جماهيرية واسعة.
وتترقب الجماهير الخليجية هذا الحدث باهتمام، كونه لا يقتصر على كونه قرعة لبطولة رياضية، بل يمثل مناسبة تتجدد فيها روابط اللُّحمة الخليجية، وتعكس قيم الأخوة والتقارب بين شعوب دول مجلس التعاون، في إطار يجمع بين التنافس الرياضي والبعد الاجتماعي.
