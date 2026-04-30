 تحت رعاية سمو ولي العهد.. نائب أمير الرياض يحضر حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب الصف الثاني عشر بمدارس مسك (دفعة 2026)

البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك -حفظه الله- وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، احتفلت مدارس مسك بتخريج الدفعة الثانية من طلاب الصف الثاني عشر بمدارس مسك (دفعة 2026)، وذلك بمقر المدارس في الرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس مجلس إدارة المدارس الدكتور محمد آل هيازع، والرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” الدكتور بدر البدر، والمدير العام لمدارس مسك الدكتور ستيفن سومر.
وفور وصول سموه اطلع على جدارية بعنوان (عزم البداية.. وفخر الوصول) استعرض فيها الدكتور محمد آل هيازع، الاعتمادات والعضويات التي حصلت عليها المدارس، والقبولات الجامعية التي حصل عليها خريجو مدارس مسك (دفعة 2026) من أرقى الجامعات حول العالم.
وبعد مسيرة الخريجين، بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المدير العام لمدارس مسك الدكتور ستيفن سومر كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك -حفظه الله- على رعايته الحفل، مثمنًا حضور سمو نائب أمير منطقة الرياض الحفل.
وأكد الدكتور سومر، أن الدفعة الثانية من خريجي مدارس مسك، لا يمثلون فحسب أفضل ما في المؤسسة، بل يمثلون مستقبل الوطن حيث إنهم مفكرون، وقادة، وسفراء يفتخر بهم للمملكة العربية السعودية.
عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم ألقيت كلمة الخريجين، عبروا فيها عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.
تلا ذلك استعراض عدد من الطلبة الإنجازات المتميزة للمدارس، ثم تسلّم الخريجون شهاداتهم من سمو نائب أمير منطقة الرياض ثم التقطت الصور الجماعية مع سموه.
وفي ختام الحفل شارك سموه مع الطلاب الخريجين في تأدية العرضة السعودية.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والوزراء والمعالي والمسؤولين.
