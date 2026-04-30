تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. الإدارة العامة للخدمات الطبية تكرم متقاعديها

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الخدمات الطبية تحت شعار “أثركم راسخ”.
ونقل الدكتور صالح المحسن خلال الحفل تحيات وتقدير سمو وزير الداخلية للمتقاعدين، مشيدًا بما قدموه من جهود مخلصة وعطاءات متميزة خلال سنوات خدمتهم، وإسهاماتهم في أداء المهام والواجبات الوظيفية بكل كفاءة واقتدار، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.
وأكد أن هذا التكريم يأتي وفاءً وعرفانًا بما قدمه المتقاعدون من مسيرة مهنية حافلة بالإنجاز والعطاء، كان لها الأثر البارز في دعم مسيرة العمل وتطوير الخدمات الطبية، والإسهام في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة- أيدها الله.
