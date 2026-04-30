بعمر 70 عامًا.. عودة استثنائية لحارس مرمى في الملاعب الإسبانية

البلاد (جدة)

سيدفع فريق كولونجا المنافس في دوري الدرجة الخامسة الإسباني ​لكرة القدم بحارس المرمى ماتيوس جونزاليس البالغ من العمر 70 عامًا يوم الأحد، في خطوة قالت وسائل الإعلام المحلية إنها ستجعله أكبر لاعب يشارك في مباراة رسمية في البلاد.

من الاعتزال إلى لحظة التكريم

وكان ‌جونزاليس، الذي ‌اعتزل كرة ​القدم ‌بعمر ⁠43 ​عاما، يساعد ⁠حراس مرمى كولونجا خلال حملة الفريق في المجموعة الثانية من الدرجة الخامسة هذا الموسم.

وقال كولونجا في منشور على إنستجرام أمس الأربعاء “هذا ليس رقمًا قياسيًا ولا ⁠أمرًا غريبًا. إنه تكريم”.

وأضاف “نحن ‌نتحدث عن ‌رجل عمل في ​منجم، وكرس ‌حياته للعمل وكرة القدم. الأمر لا ‌يتعلق بالأرقام، بل بالقيم. إذا ركز أي شخص على عمره فقط، فسيغفل عن المغزى الحقيقي”.

جونزاليس: ما زلت أشعر بالرشاقة

وقال جونزاليس ‌لصحيفة لاس بروفينسياس المحلية إنه لا يعلم ما إذا كان ⁠سيلعب ⁠المباراة كاملة أم لا.

وأضاف “ما زلت أشعر بالرشاقة. عندما بدأت، كانت رياضة مختلفة تقريبا. مع أنواع الكرات والملاعب”.

وتابع “أتذكر أنني كنت أحتفظ بقدر كبير بجانب المرمى حتى أتمكن، دون أن يراني الحكم، من انتشال الماء عندما تصبح أرض ​الملعب موحلة، وهو ​ما كان يحدث يوميا تقريبا في ذلك الوقت”.