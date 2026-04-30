(برق) تطلق خدمة المدفوعات العالمية عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) بالتعاون مع Alipay+

(برق) تصبح أول شريك مدفوعات لـ Alipay+ في الشرق الأوسط لتمكين المدفوعات الخارجية عبر رمز QR لأكثر من 12 مليون مستخدم في المملكة العربية السعودية عبر أكثر من 220 سوقًا حول العالم

شركة Ant International تعزز التزامها اتجاه المملكة من خلال دعم الربط بين المدفوعات المحلية والنظام المالي العالمي

البلاد (الرياض)

أعلنت (برق)، التطبيق المالي الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية وخارجها، عن إطلاق خدمة المدفوعات العالمية عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، وذلك بالشراكة مع Alipay+، البوابة الموحدة للمحافظ الرقمية التابعة لشركة Ant International.

وتمكّن هذه الشراكة أكثر من 12 مليون مستخدم لتطبيق (برق) من الدفع عبر مسح رمز QR باستخدام أجهزتهم المحمولة لدى التجار الداعمين لـ Alipay+ خارج المملكة، في أكثر من 220 سوقًا عالميًا، مما يربط مستخدمي (برق) بنظام عالمي يشمل قطاعات المطاعم، والتجزئة، والنقل، والرعاية الصحية، وغيرها، عند سفرهم إلى وجهات سياحية وتجارية شائعة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والمملكة المتحدة.

تعد (برق) أول شريك مدفوعات لـ Alipay+ في منطقة الشرق الأوسط يتيح المدفوعات الخارجية عبر رمز QR، في خطوة توسّع من نطاق خدماتها خارج المعاملات المحلية لتوفير تجربة مدفوعات عالمية متكاملة. ومن المقرر إطلاق الخدمة تدريجيًا لمستخدمي (برق) ابتداءً من شهر مايو 2026م.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم تطوير قطاع المدفوعات الرقمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تحقيق مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، إلى جانب دعم بناء بنية تحتية رقمية حديثة للمدفوعات في المملكة.

تعتبرAnt International من الشركات العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية والتحول الرقمي، حيث تقدم منصة تقنية موحدة تدعم المؤسسات المالية والتجار بمختلف أحجامهم لتحقيق نمو شامل ومستدام. وتوفر Alipay+ بوابتها الموحدة للمحافظ الرقمية خدمات المدفوعات والخدمات الرقمية التي تربط التجار حول العالم بالمستهلكين، حيث تربط أكثر من ملياري حساب مستخدم لدى أكثر من 50 شريكًا دوليًا في مجال المدفوعات – بما في ذلك المحافظ الرقمية والتطبيقات المصرفية – بأكثر من 150 مليون تاجر في أكثر من 220 سوقًا عالميًا.

وقال أحمد العنزي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (برق):

“إن كوننا أول شريك مدفوعات لـ Alipay+ في الشرق الأوسط يعكس طموحنا في الريادة والابتكار. وتمكّن هذه الشراكة عملاءنا من الدفع عالميًا بالسهولة نفسها التي يختبرونها محليًا، مما يضع معيارًا جديدًا لقطاع التقنية المالية في المملكة، ويسرّع تحقيق رؤيتنا في ربط المستخدمين بالاقتصاد العالمي.”

ومن جانبه، علّق بيترو كانديلا، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في Alipay+، قائلاً:

“يسر Alipay+ التعاون مع (برق) لتعزيز المدفوعات عبر رمز QR انطلاقًا من المملكة، دعمًا مباشرًا لمستهدفات رؤية 2030 في مجال الابتكار. وفي Ant International، نواصل التزامنا بدعم التدفقات المالية، وتعزيز الشمول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الابتكاري مع الشركاء المحليين لتسريع التحول الرقمي في المملكة.”