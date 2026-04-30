بدء المرحلة الرابعة من تطبيق الموجهات التصميمية للعمارة السعودية في عددٍ من المناطق والمدن

البلاد (الرياض)
بدأت اليوم أعمال المرحلة الرابعة من تطبيق الموجهات التصميمية السكنية والتجارية للعمارة السعودية، لتمتد إلى عدد من المدن والمحافظات في مناطق الرياض ومكة المكرمة والحدود الشمالية، إضافة إلى مدينة تبوك؛ وذلك ضمن إطار تطبيق خريطة العمارة السعودية.
بدأت اليوم أعمال المرحلة الرابعة من تطبيق الموجهات التصميمية السكنية والتجارية للعمارة السعودية، لتمتد إلى عدد من المدن والمحافظات في مناطق الرياض ومكة المكرمة والحدود الشمالية، إضافة إلى مدينة تبوك؛ وذلك ضمن إطار تطبيق خريطة العمارة السعودية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للموجهات التصميمية للعمارة السعودية -حفظه الله- قد أطلق “خريطة العمارة السعودية” في مارس 2025م، ضمن جهود سموه في تعزيز الهوية العمرانية الوطنية، والارتقاء بجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمنت الخريطة 19 طرازًا معماريًا مستوحاة من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، تم تحديدها بناءً على دراسات عمرانية وتاريخية تعكس إرث البناء المتوارث عبر الأجيال؛ بما يسهم في تطوير بيئات عمرانية حديثة تعكس روح المكان والإنسان.
وتشمل المرحلة الرابعة عددًا من الطُّرز المعمارية المرتبطة بالمناطق والمدن المستهدفة، من بينها عِمارة سفوح تهامة، وعِمارة ساحل تبوك، وعِمارة بيشة الصحراوية، وعِمارة جُزر فرسان، وعِمارة ريف المدينة المنورة، وعِمارة أصدار عسير، والعمارة النجدية الشرقية، بما يرسخ التنوع العمراني الذي تتميز به المملكة، ويعزز حضور الهوية المحلية في المشهد الحضري.
وتزامنًا مع تنفيذ هذه المرحلة، تواصل الإستوديوهات التصميمية المتخصصة التابعة لهيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية وأمانات المناطق، دورها في دعم العملية التصميمية، ورفع جودة المخرجات العمرانية، وضمان مواءمتها للموجهات المعتمدة.
وتزامنًا مع تنفيذ هذه المرحلة، تواصل الإستوديوهات التصميمية المتخصصة التابعة لهيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية وأمانات المناطق، دورها في دعم العملية التصميمية، ورفع جودة المخرجات العمرانية، وضمان مواءمتها للموجهات المعتمدة.