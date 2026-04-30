المملكة تشارك في قمة مهارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتركيا

واس (إسطنبول)
رأس نائب وزير التعليم للتعليم العام الدكتور سعد الحربي وفد المملكة المشارك في قمة المهارات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أقيمت على مدى يومي 27 و28 أبريل في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، بمشاركة وزراء ومسؤولين من قطاعات العمل والتعليم والتدريب، إضافة إلى قيادات منظمات دولية.
وتناولت جلسات القمة موضوعات تتعلق بتكييف أنظمة التعليم الرسمي لتزويد الطلاب بالمهارات والمعارف والاتجاهات اللازمة؛ لمواكبة التوجهات الكبرى والتحول إلى متعلمين مدى الحياة، والإستراتيجيات الوطنية لضمان حصول جميع البالغين على فرص مناسبة ومتاحة لتطوير مهاراتهم وإعادة تأهيلهم، وتحسين التوجيه المهني، وحلول تحسين فرص التعليم.
وألقت وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتورة لطيفة آل فريان، كلمة الوفد السعودي، أكدت فيها أن تنمية المهارات تمثل محورًا رئيسًا في مستهدفات رؤية المملكة 2030، وركيزة أساسية لبناء القدرات البشرية وتعزيز التنافسية الوطنية، من خلال تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية ومقدمي التدريب وأصحاب العمل، وربط مخرجات التعليم بفرص التوظيف والابتكار.
وأشارت إلى أهمية الدور المحوري للتعليم العام في منظومة المهارات، بوصفه الأساس في إعداد المتعلمين وتمكينهم من الانتقال بكفاءة إلى التعليم العالي والمسارات التقنية والمهنية وسوق العمل، إلى جانب تعزيز مشاركتهم المجتمعية.
وضمن أعمال القمة عقد وفد المملكة برئاسة معالي نائب وزير التعليم للتعلم العام عددًا من اللقاءات الثنائية شملت لقاءات بالمسؤولين في وزارات العمل في كل من اليابان والجمهورية التركية وقيادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبحث فرص التعاون في مجال تطوير المهارات والتدريب والتعلم مدى الحياة.