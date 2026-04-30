القصبي يرأس الاجتماع السبعين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي

رأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، الاجتماع الـ(70) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة من دول المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومتابعة مستجدات تنفيذ القوانين التجارية الموحّدة لدول المجلس، والاطلاع على مقترح حاضنة الأعمال الخليجية الافتراضية، إضافةً إلى متابعة أعمال اللجان التابعة للجنة الوزارية.
واطلع الوزراء على تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ القرارات السابقة للجنة، والتقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز التحكيم التجاري للعام 2025م، والإجراءات المتخذة من قبل الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية في ظل الأحداث الراهنة، ومستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، إضافةً إلى متابعة قرارات المجلس الأعلى.
وشارك القصبي في الاجتماع المشترك لوزراء التجارة، مع وزير التجارة للمملكة المتحدة كريس براينت، والاجتماع الـ(11) للجنة الوزارية لشؤون التقييس، واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول المجلس.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ حوالي 270 مليار ريال لعام 2025م -بحسب البيانات الأولية-، حيث سجل حجم التبادل التجاري للمملكة في خمس سنوات ارتفاعًا بنسبة 125%، فيما بلغت صادراتها حوالي 188 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 163% في آخر خمس سنوات.
