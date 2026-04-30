الرائد يتوّج بطلًا للنسخة الخامسة من بطولة المملكة النسائية لكرة اليد

البلاد (الدمام)
توج المدير التنفيذي المكلّف للاتحاد السعودي لكرة اليد سلمان الحبيب، فريق الرائد بلقب النسخة الخامسة من بطولة المملكة النسائية لكرة اليد، في ختام منافسات الدور النهائي من البطولة، اليوم، على صالة نادي الرائد بمنطقة القصيم.
ونجح الرائد في حصد الميدالية الذهبية بعد تصدره ترتيب الدور النهائي برصيد (7) نقاط، فيما جاء الاتفاق في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية برصيد (6) نقاط، وحلّ مضر ثالثًا ليظفر بالميدالية البرونزية برصيد نقطتين، بينما جاء فريق سبورتس سكوير في المركز الرابع دون نقاط.
وشهدت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور النهائي فوز الرائد على الاتفاق بنتيجة (27 – 20)، في حين تغلّب مضر على سبورتس سكوير بنتيجة (9 – 5).