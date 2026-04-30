“الخطوط السعودية” تطلق 8 وجهات موسمية لصيف 2026

البلاد (جدة)

أعلنت الخطوط السعودية إطلاق 8 وجهات دولية موسمية ضمن خطة تشغيل صيف 2026، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، في إطار تعزيز شبكتها الدولية وتلبية الطلب المرتفع على السفر خلال موسم الصيف. وأوضحت الشركة أن الوجهات الجديدة شملت: صلالة، أنطاليا، بودروم، نيس، أثينا، ميكونوس، العلمين، وملقا، مبينة أن تشغيل هذه الوجهات جرى جدولته بما يضمن انسيابية الحركة وكفاءة العمليات، خاصة مع تزامن موسم الصيف هذا العام مع ذروة موسم الحج وإجازة عيد الأضحى، إلى جانب استمرار تشغيل أكثر من 100 وجهة مجدولة ضمن شبكتها الحالية. وتأتي الخطوة ضمن إستراتيجية الخطوط السعودية التوسعية، مستفيدة من أسطولها الحالي البالغ 149 طائرة، إضافة إلى صفقات شراء 116 طائرة جديدة سيتم تسلمها تدريجياً خلال السنوات المقبلة. كما أشارت الشركة إلى استمرار تطوير خدمات السفر الرقمية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية، إلى جانب توفير الإنترنت فائق السرعة والأنظمة الترفيهية على متن الرحلات، بما يعزز تجربة المسافرين.