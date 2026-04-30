التعادل يحسم مواجهة الخلود والفيحاء

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الخلود أمام الفيحاء التي أقيمت مساء اليوم، الخميس، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر دوري روشن.

تقدم نادي الفيحاء في النتيجة عن طريق كريس سمولينغ في الدقيقة 30، فيما تعادل إيكير كورتاجارينا في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الفيحاء إلى 35 نقطة في المركز العاشر، وارتفع رصيد الخلود إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر.