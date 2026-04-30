التعادل يحسم مواجهة الخلود والفيحاء

البلاد (جدة)
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الخلود أمام الفيحاء التي أقيمت مساء اليوم، الخميس، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر دوري روشن.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الفيحاء إلى 35 نقطة في المركز العاشر، وارتفع رصيد الخلود إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر.
سمولينج يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 30#الخلود 0 × 1 #الفيحاء
إيكر يسجل هدف التعادل للخلود في الدقيقة 39#الخلود 1 × 1 #الفيحاء
