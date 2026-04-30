الاتفاق يعمق جراح الأخدود بثلاثية

البلاد (جدة)
عمق فريق الاتفاق متاعب مضيفه الأخدود، بعدما تغلب عليه بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في نجران،
ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.
سجل ثلاثية الاتفاق كل من الفارو ميدران و خالد الغنام و فينالدوم في الدقائق 45 و 74 و 80 من عمر اللقاء.
ورفع الفوز رصيد الاتفاق إلى 45 نقطة؛ ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
وفي المقابل زادت الخسارة من معاناة الأخدود؛ حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، واقترب من الهبوط بدرجة كبيرة.
ألفارو ميدران يسجل الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 45+1
هدف الأخدود الأول في شباك الاتفاق
خالد الغنام يسجل الهدف الثاني للاتفاق
فينالدوم يسجل ثالث أهداف الاتفاق في شباك الأخدود
