الاتفاق يعمق جراح الأخدود بثلاثية
الرياضة

صحيفة البلاد      14 / ذو القعدة / 1447 هـ      30 أبريل 2026

 

البلاد (جدة)

عمق فريق الاتفاق متاعب مضيفه الأخدود، بعدما تغلب عليه بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في نجران،

ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

سجل ثلاثية الاتفاق كل من الفارو ميدران و خالد الغنام و فينالدوم في الدقائق 45 و 74 و 80 من عمر اللقاء.

وفي المقابل جاء هدف الأخدود الوحيد بواسطة بيدروزا مع الدقيقة 59.

ورفع الفوز رصيد الاتفاق إلى 45 نقطة؛ ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وفي المقابل زادت الخسارة من معاناة الأخدود؛ حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، واقترب من الهبوط بدرجة كبيرة.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

