“الأرصاد”: الحالة المطرية تشمل معظم المناطق
صحيفة البلاد      14 / ذو القعدة / 1447 هـ      30 أبريل 2026

البلاد (الرياض)

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد اليوم (الخميس) على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح أن مناطق الأمطار  تتضمن أجزاء من نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة بينما تكون الأمطار من خفيفة الى متوسطة على أجزاء من الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف والحدود الشمالية.

ولفت إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من تبوك والمدينة المنورة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

