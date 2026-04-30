“الأرصاد”: الحالة المطرية تشمل معظم المناطق

البلاد (الرياض) توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد اليوم (الخميس) على عدد من مناطق المملكة. وأوضح أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة بينما تكون الأمطار من خفيفة الى متوسطة على أجزاء من الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف والحدود الشمالية. ولفت إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من تبوك والمدينة المنورة.