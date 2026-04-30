“الآسيوي” يعتمد آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولاته

أقرّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية مشاركة أندية المملكة في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بدءًا من الموسم الرياضي 2026-2027.

وجاء ذلك بعد اعتماد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي توصيات لجنة كرة القدم الاحترافية، خلال الاجتماع الذي أُقيم الأربعاء في مدينة فانكوفر الكندية.

وشهد اجتماع لجنة كرة القدم الاحترافية الثاني، الذي عُقد يوم الجمعة الماضي، اعتماد لوائح مسابقات الأندية (نسخة 2026)، قبل إقرارها رسميًا من الاتحادات الوطنية اليوم الأربعاء ودخولها حيز التنفيذ.

3 مقاعد مباشرة في نخبة آسيا

ووفقًا للآلية الجديدة، تتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2025-2026، والمتمثلة في البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث، فيما يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس الملحق المؤهل إلى البطولة نفسها.

أما بطاقة دوري أبطال آسيا 2، فتُمنح لبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي حال كان بطل الكأس من بين أصحاب المراكز الخمسة الأولى في دوري روشن، تنتقل البطاقة إلى صاحب المركز السادس في جدول الترتيب.

زيادة عدد أندية نخبة آسيا إلى 32 فريقًا

وتضمنت تعديلات الاتحاد الآسيوي الخاصة بموسم 2026-2027 رفع عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من 24 إلى 32 فريقًا، إلى جانب إعادة توزيع مقاعد الاتحادات الوطنية، قبل اعتماد القرار بشكل نهائي.

ونالت المملكة الحد الأقصى من المقاعد القارية، بواقع ثلاثة مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين عبر الملحق، إضافة إلى مقعد مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا 2.