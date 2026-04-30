أمانة جدة:” إضاءات العروس” تجسد حضارتها وروحها وبيئتها

تنفرد محافظة جدة بإضاءة ذات هوية خاصة مستوحاة من حضارتها وبيئتها وروحها التجارية والثقافية، بعد إطلاق أمانة محافظة جدة “دليل الهوية المسائية لمدينة جدة” الذي يهدف إلى توحيد الطابع البصري، وتعزيز جاذبية المدينة، ورفع جودة المشهد الحضري، من خلال إطار واضح وموحد لمعايير التصميم والتنفيذ والصيانة للإنارة المسائية في مدينة جدة، لتعزيز الهوية البصرية وتحقيق أعلى مستويات السلامة والجاذبية الجمالية.
ويمثل هذا الدليل مرجعًا شاملًا للمصممين والمشرفين والفرق الفنية المعنية بتنفيذ وصيانة أنظمة الإنارة المسائية، لضمان تطبيق المعايير الموحدة والممارسات الأفضل، وتحقيق التناغم مع هوية المدينة وتعزيز التجربة البصرية والبيئية بشكل مستدام.
ويشمل نطاق تطبيق الدليل المباني على المحاور والشوارع التجارية، والأسواق التجارية المفتوحة والمغلقة على حد سواء، ومواقف السيارات، وفق مبادئ أساسية لتصميم الإنارة الليلية في الواجهات، والمتضمنة إبراز الهوية المعمارية، والتوازن بين الضوء والظل، واختيار نوع الإضاءة المناسب، وتوزيعها بشكل مدروس، والتحكم في شدتها، فضلًا عن الاستدامة وكفاءة الطاقة، والانسجام مع البيئة المحيطة، والسلامة والوظيفة إلى جانب الجمال.
ويُفصّل دليل الهوية المسائية لمدينة جدة، الشروط العامة للإضاءة الخارجية بحسب تصنيف المباني، والحدود المسموح بها لشدة الإضاءة، ودرجة حرارتها، والغرض من استخدامها، مع عرض نماذج لتصاميم الإنارة في المباني التجارية، والأسواق التجارية، ومواقف السيارات، والإرشادات العامة لأنواع المصابيح “LED” المستخدمة في الهوية المسائية لمدينة جدة.
