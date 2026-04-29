700 مدرّب يختارون قوائم الفرق المشاركة في كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026

محمد الجليحي (الرياض)

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن تعيين أكثر من 700 مدرب ألعاب يمثلون ممثلي المنتخبات الوطنية من أكثر من 100 دولة وإقليم. ويأتي هذا الإعلان ضمن الاستعدادات لانطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، البطولة العالمية للمنتخبات الوطنية التي تُقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026. ويُعد هذا الإعلان انطلاقة رسمية لمرحلة اختيار قوائم المنتخبات، على أن تُستكمل بحلول 10 مايو، حيث سيتولى المدربون مسؤولية اختيار اللاعبين، ووضع الخطط الفنية، وتشكيل الفرق بما يعزّز جاهزيتها للمنافسة على المستوى العالمي.

ويجمع المدربون المعتمدون من المؤسسة بين أبطال عالميين وقادة مخضرمين ومواهب صاعدة في مختلف الدول، وقد جرى اختيارهم من شبكة عالمية رائدة تضم أكثر من 90 منظّمة رائدة في مجال الرياضات الإلكترونية، في إطار نموذج متكامل يتيح للفرق تطوير مهاراتها لدخول أعلى مستويات المنافسة العالمية. وتتوفر القائمة الكاملة لمدربي المنتخبات الوطنية على الموقع الرسمي لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.

ويتنوع المدربون بين أصحاب الخبرة الواسعة وحاملي الألقاب من جهة والمواهب الصاعدة من جهة اخرى، ويتطلعون جميعاً لترك بصمة مميزة لهم في هذا المجال، مما يعكس تنامي حضور الرياضات الإلكترونية على المستوى العالمي؛ ففي لعبة League of Legends، يواجه “ديلان فالكو”، مدرب فريق جي 2 إي سبورتس “G2 Esports” وأحد أبرز الأسماء في دوري إل إي سي “LEC”، مجموعة من المدربين الصاعدين مثل الفرنسي كوينتين “زيف” فيغييه، والمغربي جوناس “ميمينتو” المرغيتشي.

وفي لعبة Rocket League، يحظى الهولندي يوس فان ميرس “فايولينت باندا” بسجلٍ عالمي حافل بالبطولات والألقاب، فيما يبرز المدرب السعودي عبدالرحمن سعد بن فايز “D7oom-24″، وهو أصغر المدربين سناً في البطولة، على رأس أحد أبرز الفرق المرشحة في المملكة العربية السعودية.

أما الجهاز التدريبي للمنتخب السعودي، فيضم فريقاً قيادياً متعدد التخصصات يشرف على تمثيل المملكة في جميع ألعاب بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026. ويشمل الفريق كلّاً من السعودي ديفل للعبة Dota2، والسعودي حمزاوي للعبة Honor of Kings، والأرميني إدوارد للعبةLeague of Legends، والفلبيني ليريك للعبة Mobile Legends: Bang Bang، والصيني الأمريكي ستارز للعبة PUBG MOBILE، والسعودي مادسكيلز للعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، والسعودي”D7oom-24” للعبة Rocket League، والدنماركي أندرياس للعبة VALORANT. ويتولى كلٌّ منهم مسؤولية توجيه الفريق في إعداد اللاعبين، وتطوير التشكيلة، ووضع الاستراتيجية التنافسية في لعبته الخاصة.

كما يبرز الحضور المتنامي للمدربات في تشكيل الفرق، حيث تبرز التشيلية كاميلا “ميا” لوبيز، المديرة والمحللة والمدربة المحترفة عالمياً في PUBG MOBILE، إلى جانب البولندية نيكول كيهايوفا “كيهايويو”. وفي ألعاب أخرى، تتولى الألمانية سابرينا شتاركه “سيا” القيادة في Honor of Kings، بينما تشارك الرومانية ألكسندرا سيميون “رين” في Mobile Legends: Bang Bang، في حين تشهد لعبة VALORANT مشاركاتٍ بارزة من مناطق ناشئة، بما فيها مثلاً المدربتان فيليسيا سيرساك “فيلي” (مولدوفا) وسييدا”سكيل” سمّان (باكستان).

وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية: “يتم بناء بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية خطوةً بخطوة، حيث تُعد مرحلة تعيين مدربي الفرق مرحلة حاسمة وأساسية في عملية البناء. تواجد الفرق هو جوهر الرياضات الإلكترونية بالنسبة للجمهور المتابع ومحبّيها، ولكن تواجد المدربين على أعلى المستويات يمنح هذه العملية والبطولة ككل المصداقية التي يريدها الجمهور والمتابعين، حيث يضيف عوامل الهوية والتوجيه وعلو المعايير لكل فريق. ومع تعيين أكثر من 700 مدرب الآن عبر أكثر من 100 جهة ممثّلة للمنتخبات الوطنية، نحن نحوّل فكرة المنافسة القائمة على الدول إلى نموذج واقعيّ ومنظّم، وسهل الاستيعاب والتطبيق على الساحة العالمية.”

كما سيُعلن في وقت لاحق عن أسماء المدربين الممثلين لبقية الدول والأقاليم، بما في ذلك تلك التي لا يوجد لديها شريك وطني. وتتجه الأنظار في المرحلة الحالية نحو وضع اللمسات الأخيرة على عملية اختيار اللاعبين واستكمال القوائم النهائية، حيث بدأت ملامح الفرق تتشكل استعداداً لخوض التصفيات العالمية لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026. أما على صعيد المنافسات الفردية وبقية الألعاب الجماعية، فسيتم تحديد اللاعبين والفرق المتأهلة عبر نظام التصفيات المفتوحة بالكامل، على أن يُكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتساهم بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية اليوم في ترسيخ نموذج منافسات المنتخبات الوطنية، وفق إطار منظم ومستدام، في الجدول العالمي للرياضات الإلكترونية. كما تفتح البطولة آفاقاً واعدة أمام اللاعبين، وتعزز الترابط بين المنافسات المحلية والبطولات العالمية من خلال تمكين الدول والأقاليم من تشكيل فرقها، وتطوير مسارات المواهب، والمنافسة على الساحة الدولية.

وسيتم نشر مزيد من المعلومات حول كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية