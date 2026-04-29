362 مليار ريال استثمارات الأجانب

البلاد (الرياض)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على ارتفاع عند 11180 نقطة (+11 نقطة)، وبتداولات بلغت نحو 5.3 مليار ريال.

من جهة ثانية ، سجلت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 23 إبريل، 11.37% من إجمالي السوق بدون أرامكو السعودية، لتبلغ نحو 362.04 مليار ريال، فيما بلغت ملكيتهم الإجمالية (شاملة الشركاء الإستراتيجيين) نحو 411.54 مليار ريال.

وسجلت ملكية المستثمرين الخليجيين نحو 76.81 مليار ريال، بارتفاع 2.41% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو السعودية.