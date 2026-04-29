“هيئة الأمن الغذائي” تستقبل منتجي الأعلاف والدواجن والألبان الطازجة

استقبلت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم، أعضاء اللجان الوطنية لمنتجي (الأعلاف، والدواجن، والألبان الطازجة) في مركز الإنذار المبكر المطور والاطلاع على آلية العمل، ودوره في رصد وتحليل المؤشرات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز القدرة على الاستجابة المبكرة للمتغيرات المحلية والعالمية، وما يتضمنه النظام من تقنيات حديثة وأنظمة متقدمة تساعد في دعم اتخاذ القرار، بما يسّهم في رفع كفاءة الجاهزية وتعزيز استدامة الأمن الغذائي في المملكة، وكان في استقبالهم نائب الرئيس للاستدامة الغذائية بالهيئة محمد بن إبراهيم الفوزان.
ونُوقِشَت أعمال اللجان وجهودها في دعم قطاع الأمن الغذائي على مستوى المملكة، إلى جانب استعراض المشاريع، وأبرز الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالإنتاج، والتأكيد على أهمية اللجان الوطنية بصفتها إحدى ركائز الأمن الغذائي، والدور الحيوي الذي تقوم به اللجان.
ونوّه الفوزان بأهمية التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، ووفرة السلع الغذائية، مؤكدًا استمرار دعم الهيئة لجهود اللجان الوطنية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الدواجن والأعلاف والألبان الطازجة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني، وتعظيم دور المنتج المحلي، ورفع ثقة المستهلك في المنتجات الوطنية.
