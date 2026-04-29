نجاح سعودي لافت في التنظيم والاستضافة يثير إعجاب آسيا
نجاح سعودي لافت في التنظيم والاستضافة يثير إعجاب آسيا

صحيفة البلاد 13 / ذو القعدة / 1447 هـ      29 أبريل 2026

البلاد (جدة)

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سعادته بالإشادة التي تلقاها الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية للاستضافة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ36 لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أُقيم في مدينة فانكوفر الكندية.

وقال المسحل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “سعداء بالإشادة التي تلقاها الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية للاستضافة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الـ36 بمدينة فانكوفر الكندية”.

الأهلي يتوج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي

وتابع: “الإشادة تضمنت نجاح تنظيم تجمع دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والتقدم المتميز لمسارات استضافة كأس آسيا 2027”.

وأوضح: “هذه الإشادة تعكس دعم القيادة الرشيدة، واهتمام ومتابعة وزير الرياضة وكفاءة القدرات السعودية وتميزها”.

وحقق الأهلي لقب نخبة آسيا وسط أنصاره على ملعب الإنماء مساء السبت الماضي على حساب فيسيل كوبي الياباني في مباراة امتدت لمدة 120 دقيقة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

