 ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية يستعد لاستقبال مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة غداً

هاني البشر ( الرياض )

يستعد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في العاصمة الرياض لإستقبال انطلاقة فعاليات مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2026 يوم غد الخميس بمشاركة ما يزيد عن ” 300 ” رأس من نخبة الجياد العربية المشاركة في التنافس على ألقاب بطولات المهرجان حيث يعتبر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية وجهة إستثنائية وموقع سيخلد إسمه في ذاكرة ميادين الجمال.

تبدأ منافسات بطولات المهرجان المقامة تحت إشراف منظمة الإيكاهو وتحت مظلة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة يومياً من الساعة 5:00 مساءً وحتى 12:00 ليلاً خلال الفترة 7 إلى 9 مايو 2026 وسط توقعات بحضورجماهيري ومشاركات واسعة ومميزة من نخبة ملاك ومربي الخيل العربية من مختلف السلالات المميزة في أجواء تنافسية تجمع بين الأصالة والتراث وتبرز جمال وقوة الخيل العربية الأصيلة.

أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة الأستاذ عماد ال رشيد أن تنظيم هذا الحدث جاء ضمن جهود شركة المنظمون المحدودة، التي أكدت أن الهدف من إقامة المهرجان يتمثل في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال استقطاب البطولات العالمية إلى المملكة، وإبراز القدرات التنظيمية الوطنية في إدارة الفعاليات الكبرى، بما يعكس مكانة السعودية على الساحة الدولية.

كما يعد المهرجان فرصة لدعم قطاع الفروسية الذي يعد أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية بالمملكة تحديداً إقامته في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية الذي يعتبر وجهة ومنصة عالمية لكل عشاق والمهتميين بعالم الفروسية.

ومن المنتظر أن يشكل المهرجان منصة عالمية لعشاق الخيل، وفرصة لتعزيز السياحة الرياضية والتراثية،