منظومة التمويل التنموي.. 55 % مساهمة الاقتصاد غير النفطي

البلاد (الرياض)

تواصل منظومة التمويل التنموي دورها المحوري في تمكين التحول الاقتصادي، من خلال دعم القطاعات الحيوية وتعزيز التنوع ، ورفع مساهمة القطاع الخاص.

وكشف التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025، أن الاقتصاد غير النفطي سجل حضورًا متناميًا بوصول مساهمته إلى نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق نمو بلغ 4.9%.

وأكد محافظ صندوق التنمية الوطني عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، أن الصندوق يعمل على تمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسريع نمو القطاعات والصناعات الواعدة، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، ويعزز بناء اقتصاد مزدهر ومستدام، يجعل المواطن السعودي شريكًا فاعلًا ومحورًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الوطنية وغايتها.

فقد أسهمت منظومة التمويل التنموي في تحقيق الإنجازات وتعظيم المكتسبات ومنها:

– فرص عمل لأكثر من 222 ألف مواطن، ضمن جهود صندوق (هدف). – خفض البطالة إلى 7.2% من 12.3% بنهاية عام 2016.

– 93 مليار ريال كفالات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

– تسهيلات ائتمانية من بنك التصدير والاستيراد.