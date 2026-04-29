“فيفا” يقرّ عقوبة طرد اللاعبين حال تغطية أفواههم في مواجهة الخصوم

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديلًا جديدًا على اللوائح، يقضي بإمكانية طرد أي لاعب يتعمد تغطية فمه أثناء الحديث مع أحد المنافسين في مواقف تصادمية.

وسينفذ القرار اعتبارًا من كأس العالم 2026 هذا الصيف، في خطوة تستهدف الحد من الإساءات داخل المستطيل الأخضر.

واقعة فينيسيوس وراء التعديل

جاء هذا التعديل عقب الواقعة التي شهدت اتهام فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بالتعرض لإساءة من جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، خلال مواجهة في دوري أبطال أوروبا، حيث أوقف الحكم اللعب آنذاك وفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبموجب التعديل الجديد، يحق للجهات المنظمة للبطولات منح بطاقة حمراء مباشرة في مثل هذه الحالات، حال ثبوت تعمد اللاعب إخفاء حديثه خلال مشادات أو مواقف مثيرة للجدل.

كما سبق أن عوقب بريستياني بالإيقاف ست مباريات، بسبب إساءة ذات طابع تمييزي، مع الإبقاء على حقه في الاستئناف وفق الإجراءات المعتمدة.