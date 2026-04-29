المحليات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تفتتح المؤتمر الثامن عشر للمستجدات في طب الأطفال

البلاد (الدمام) افتتح نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الاكاديمية الدكتور عبدالله المهيدب اليوم أعمال المؤتمر الثامن عشر للمستجدات في طب الأطفال، بحضور عميد كلية الطب الاستاذ الدكتور محمد الشهراني، والمدراء التنفيذيين في المدينة الطبية الاكاديمية، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، وذلك في إطار دعم الجامعة للتعليم الطبي المستمر، وتعزيز البحث العلمي في التخصصات الصحية. وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن محمد المهيدب، أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية في طب الأطفال، مؤكدًا أن العناية بصحة الطفل تُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع. وان الجامعة تحرص على دعم المؤتمرات العلمية المتخصصة، وتعزيز التعليم الطبي المستمر، وربط البحث العلمي بالممارسة الإكلينيكية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، لا سيما في التخصصات المرتبطة ببناء الإنسان وصحته. وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع صحة الإنسان وجودة الحياة ضمن أولوياتها الوطنية، مثمنًا الجهود التي بذلتها اللجان العلمية والتنظيمية والمتحدثون والخبراء المشاركون، إضافة إلى رعاة المؤتمر، في إخراج الحدث بمستوى علمي متميز. كما تخلل الحفل تكريم خريجي برامج الزمالة والاستشاريين الجدد العائدين من الابتعاث، إضافة إلى تكريم المتقاعدين من اعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء القسم من لهم اسهامات هامه في مسيرة القسم الاكاديمية والطبية.