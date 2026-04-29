تعرف على تشكيل النصر أمام الأهلي

البلاد (جدة) ظهرت ملامح التشكيل الرسمي الذي سيخوض به النصر مباراته أمام الأهلي في قمة الجولة 30 من دوري روشن السعودي. ويستضيف النصر فريق الأهلي المنتشي بلقب نخبة آسيا للنسخة الثانية على التوالي، وذلك بملعب الأول بارك بالرياض، مساء اليوم الأربعاء. واستقر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيواجه به الأهلي. وجاء تشكيل النصر المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: بينتو ماتيوس. في خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، أيمن يحيى. في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، عبد الإله الخيبري. الهجوم: أنجيلو بورجيس، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.