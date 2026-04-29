تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر

استقر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة النصر المرتقبة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة رقم 30 من عمر دوري روشن السعودي.
ويحل الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة للنسخة الثانية على التوالي، ضيفًا على النصر مساء غدٍ الأربعاء، في قمة مباريات روشن.
ويتصدر النصر ترتيب دوري روشن برصيد 76 نقطة، ويحل الأهلي ثالثًا برصيد 66 نقطة بمباراة أقل.
وجاء تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة النصر على النحو التالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، زكريا هوساوي.
خط الوسط: زياد الجهني، إنزو ميلوت، فرانك كيسييه.
خط الهجوم: إيدير جالينو، إيفان توني، رياض محرز.