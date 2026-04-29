بعد ختام الجولة الـ31 بـ” يلو”.. صراع الوصافة يشتعل.. والجبيل للدرجة الثانية

البلاد (جدة)
اختتمت مساء الثلاثاء، منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي حسم خلالها نادي أبها لقب الدوري رسميًا قبل 3 جولات من النهاية، بينما أصبح الجبيل أول المودعين للدوري بعد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.
واشتعل الصراع على مركز الوصافة المؤهل إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، حيث حافظ الدرعية على وصافته برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثالث بـ 64 نقطة، في حين يحلّ العُلا رابعًا برصيد 62 نقطة.
وبعد ضمان صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين، حسم أبها رسميًا لقب الدوري بعد فوزه على ضيفه الباطن بنتيجة 3-1 رافعًا رصيده إلى 77 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب الملاحقين قبل 3 جولات من النهاية، بينما تعقدت فرص الباطن في البقاء بعدما توقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ 16 بفارق 6 نقاط كاملة عن مراكز البقاء.
وحصد الدرعية 3 نقاط ثمينة من أمام مضيفه الجبيل بالفوز بنتيجة 2-1 معززًا موقعه في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما تأكد هبوط الجبيل إلى دوري الدرجة الثانية بعدما توقف رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ 18 بفارق 10 نقاط عن مراكز البقاء.
وواصل الفيصلي ملاحقة الصدارة بفوز ثمين خارج أرضه أمام الرائد بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الرائد عند 48 نقطة في المركز السابع بفارق 5 نقاط عن آخر مراكز الملحق.
وحافظ العُلا على فرصه في المنافسة على الوصافة بفوز أمام مضيفه الأنوار بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الأنوار عند 38 نقطة في المركز الـ 12.
واستعاد العروبة انتصاراته بفوز ثمين أمام مضيفه الجندل بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الجندل عند 29 نقطة في المركز الـ 14.
وعزز العدالة من فرص بقائه بين أندية دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين بعدما حقق فوزًا غاليًا على أرض مضيفه الجبلين بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ 15، بينما توقف رصيد الجبلين عند 53 نقطة في المركز السادس.
وتغلب الطائي على مضيفه الزلفي بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الزلفي عند 43 نقطة في المركز الثامن.
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة البكيرية وجدة، ليرفع البكيرية رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد جدة إلى 35 نقطة في المركز الـ 13.
كما حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة الوحدة والعربي، ليصل الوحدة إلى النقطة رقم 40 في المركز الـ 11، بينما تعقدت آمال العربي في البقاء رغم الخروج بنقطة، لكنه رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ 17 قبل الأخير وبفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان.