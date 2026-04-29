باريس سان جيرمان يهزم بايرن بخماسية في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

البلاد (جدة)

في واحدة من أمتع مباريات دوري أبطال أوروبا التي لا تنسى، حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا دراماتيكيًاعلى حساب ضيفه بايرن ميونخ الألماني، بخماسية مقابل أربعة أهداف، في القمة النارية التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس، في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.

البداية جاءت مثيرة منذ الوهلة الأولى وتليق بحجم الطرفين وحجم الأسماء التي اكتظ بها حديقة الأمراء، في مشهد لم يترك فرصة لجس النبض أو اختبار قوى المنافس، لتأتي الضربة الأولى سريعة من جانب الضيوف عندما نجح بايرن ميونخ في افتتاح التسجيل قبل أن تكتمل الدقيقة 17، عن طريق هاري كين من علامة الجزاء.

أسبقية ارتسمت على ملامح المدرب لويس إنريكي بكثير من التوتر والقلق، والذي ما لبث أن تبدد سريعًا عند الدقيقة 24، عندما انطلق كفاراتسيخيليا بالسرعة القصوى من الرواق الأيسر، قبل أن يراوغ الدفاع البافاري بأريحية، ويسدد كرة مقوسة سكنت على يسار الحارس المخضرم مانويل نوير.

وقبل أن يستفيق بايرن ميونخ من صدمة التعادل السريع، عاد باريس سان جيرمان ليضرب من جديد بعد 9 دقائق أخرى، عندما تحصل على ركنية انبرى لها عثمان ديمبلي ليرسلها بالمقاس على رأس جواو نيفيز الذي ارتقى فوق الجميع ليحولها رأسية رائعة في مرمى نوير.

عبر الإثارة بقى ممتدًا على نحو قطع أنفاس الجماهير في مسرح المتعة الكاملة، ليأتي التعادل سريعًا من جانب الضيف البافاري عند الدقيقة 41، بعدما مرر ألكسندر بافلوفيتش كرة في العمق إلى الموهوب مايكل أوليز، الذي توغل بثبات صوب منطقة الجزاء وأطلق العنان لتسديدة لا تصد ولا ترد عانقت الشباك الفرنسية.

فريق العاصمة الفرنسية رفض أن يذهب إلى الاستراحة على إيقاع التعادل مع منافس لا يأمن جانبه، ليتدخل الحكم من جديد لمنح باريس سان جيرمان ضربة جزاء عند الدقيقة 45+5، سددها عثمان ديمبلي بنجاح على يسار الحارس مانويل نوير، ليسدل الستار على شوط هو الأروع في نسخة الأبطال الحالية.

وعاد باريس سان جيرمان ليرسم لوحة رائعة عند الدقيقة 56، بعدما أرسل فيتينيا تمريرة مباغتة إلى أشرف حكيمي في الجانب الأيمن في غفلة من الدفاع البافاري، ليرسل بدوره عريضة مثالية تركها عثمان ديمبلي تمر بذكاء إلى القادم من الخلف كفاراتسيخيليا الذي تكفل بتوسيع الفارق إلى رباعية.

وعند الدقيقة 58، أحرز عثمان ديمبلي هدفا رائعا في شباك بايرن.