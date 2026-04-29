انطلاق ملتقى دعم المشاريع الكبرى

تنطلق اليوم الأربعاء أعمال (ملتقى دعم المشاريع والأحداث الكبرى) بمشاركة واسعة من الجهات التنظيمية والخدمية، إلى جانب منظومة البنية التحتية ومطوري المشاريع والأحداث الكبرى، في خطوة تعكس تصاعد العمل التكاملي لمواكبة النمو المتسارع في العاصمة.

يهدف الملتقى إلى الخروج بتوصيات تنفيذية تسهم في تطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز كفاءة إدارة وتسليم الأصول في المشاريع الكبرى، بما يدعم الاستدامة التشغيلية ويرفع جاهزية البنية التحتية لمواكبة احتياجات مدينة الرياض المستقبلية. كما يوفر منصة لتبادل المعرفة وتعزيز تكامل الأدوار بين قيادات المنظومة، ورؤساء قطاعات التشغيل وإدارة الأصول، وممثلي الجهات المنظمة والمطورة، إضافة إلى الخبراء والمختصين في الشركات الاستشارية.