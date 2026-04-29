النصر يحسم كلاسيكو الأهلي ويقترب من لقب “روشن”

محمود العوضي (جدة)
تصوير (عبدالله الفهيدي)
اقترب فريق النصر خطوة كبيرة من تحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2026/2025، بعدما نجح في حسم الكلاسيكو الناري المثير، الذي جمعه مع فريق الأهلي بثنائية نظيفة، وذلك على ملعب الأول بارك في الرياض، في قمة الجولة الثلاثين من البطولة.
جاء الشوط الأول سجالًا بين الفريقين، مع تفوق نسبي من الأهلي.
وفي الشوط الثاني، هاجم النصر بقوة بغية حسم اللقاء، وفي الدقيقة 75 دقيقة، أرسل جواو فيليكس عرضية متقنة من ركلة ركنية، ارتقى لها الأسطورة كريستيانو رونالدو برشاقة، مودعاً الكرة في الشباك الأهلاوية؛ ليشعل مدرجات الشمس بفرحة جنونية، وضعت النصر على طريق الانتصار.
وبينما كان لاعبو الأهلي يسعون لتعديل، أطلق النجم الفرنسي كينجسلي كومان رصاصة الرحمة على محاولات عودة الأهلي؛ ففي الدقيقة 89، استلم كومان كرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، استقرت في شباك مندي، مؤكداً فوز النصر بالنقاط الثلاث والتربع بجدارة في الصدارة.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 79 نقطة من 30 مباراة، كما اتسع الفارق مع الملاحق المباشر (الهلال) إلى 8 نقاط كاملة، مع وجود لقاء مؤجل للهلال (71 نقطة)، فيما تجمد رصيد النادي الأهلي عند 66 نقطة في المركز الثالث من 29 مباراة.
كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 76
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 29, 2026