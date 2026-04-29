المجلس الدولي للتمور يعقد ورشة إستراتيجية لتعزيز الشراكة وتطوير القطاع عالميًا

البلاد (الرياض)
عقد المجلس الدولي للتمور اليوم في الرياض، ورشة إستراتيجية حملت موضوعات مستقبل قطاع النخيل والتمور، وفرص الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، وذلك بمشاركة دولية واسعة لمناقشة نماذج الشراكة المستقبلية, وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية واستدامة هذا القطاع الحيوي، إلى جانب دعم حضوره في الأسواق العالمية.
وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، أن هذه الورشة تأتي في وقت يشهد فيه نظام الغذاء العالمي تحديات متسارعة، مؤكدةً أهمية قطاع التمور في دعم الأمن الغذائي وتعزيز توجهات الاقتصاد الأخضر، مشيرةً إلى التحول العالمي المتزايد في النظر إلى التمور بوصفها غذاءً فائقًا ومحركًا اقتصاديًا واعدًا، ما يستدعي الانتقال من التركيز على الإنتاج إلى تحقيق تنافسية عالمية مستدامة.
وشارك في جلسات الورشة كل من المدير التنفيذي للشؤون العامة بشركة ميلاف العالمية الدكتور مبارك السويلم، والشريك مؤسس أفريقيا أورغانيكس أنس بشار من المغرب، والرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتنمية الزراعية الدكتور على العريمي من سلطنة عُمان، والمدير العام كاندور فودز شاي جاوادي من الهند، ورئيس مجلس إدارة شركة بوجبل محسن بوجبل من تونس، ومدير عام الإستراتيجية وتطوير الأعمال الدكتورة إيمان الفريدي.
وخلصت الجلسات إلى عدد من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الدولي للتمور وشركاء القطاع الخاص لتحديد أولويات الشراكة وتنسيق الجهود ومتابعة تنفيذ البرامج ضمن إطار حوكمة واضح يوازن بين التوجه الإستراتيجي والتنفيذ العملي، إلى جانب دعم مبادرة إنشاء المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين عبر تعزيز مشاركة البيانات والدراسات، وتبني برامج موحدة للمعايير والجودة، وإطلاق مبادرات للتسويق المشترك عالميًا للتمور بوصفها منتجًا صحيًا ووظيفيًا، فضلًا عن العمل على تبني السنة الدولية للتمور بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وتعزيز برامج تطوير الصناعات التحويلية المبتكرة القائمة على التمور وتبادل الخبرات في هذا المجال
