القادسية يقسو على الرياض برباعية في روشن

البلاد (جدة)
نجح فريق القادسية في تحقيق فوز عريض على نظيره الرياض برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن.
دخل القادسية المباراة بقوة، ونجح عبدالله السالم في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة.
واصل القادسية ضغطه الهجومي، وكاد عبدالله السالم أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30، بعد متابعته عرضية مميزة من بونسو باه.
في الشوط الثاني، عاد المتألق عبدالله السالم ليؤكد تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77، موقعًا على ثنائية شخصية أنهت آمال الرياض في العودة.
وقبل صافرة نهاية المباراة، سجل اللاعب جوليان كينيونيس الهدف الثالث لفريق القادسية في الدقيقة 87، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 90+5.
بهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، معززًا حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة، فيما تجمد رصيد الرياض عند 23 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى في دائرة الخطر.
