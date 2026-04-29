الاتحاد الآسيوي يعلّق الترشح لاستضافة نسختي كأس آسيا 2031 و2035

البلاد (جدة)
علّقت الجمعة العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عملية الترشح لاستضافة نسختي بطولة كأس آسيا 2031 و2035 وذلك بهدف تحقيق المزيد من التوافق والكفاءة.
جاء ذلك في دورة الانعقاد العادية للجمعية بمدينة فانكوفر الكندية برئاسة الشيح سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية بالقارة.
وأجازت الجمعية ميزانية الاتحاد لعامي 2027 – 2028 واصفة الميزانية أنها تحمل توجهًا إستراتيجيًا نحو استثمارات عالية التأثير تتماشي مع طموحات الاتحاد ورؤيته لتطوير اللعبة في مجالات التعليم وبرامج التطوير والجوانب الفنية والتحكيم.
وأكّد رئيس الاتحاد الآسيوي أن التزام الاتحادات الوطنية بالحفاظ على استمرارية اللعبة في القارة يمثل مصدر إلهام حقيقي وتحلٍ بروح المسؤولية.
وأفاد أن الاتحاد يدخل مرحلة جديدة من الاستثمارات القياسية في الاتحادات الوطنية والإقليمية والأندية، مدفوعة بالإصلاحات الشاملة التي أُقرت ضمن البيانات المالية لعام 2025 وميزانيتي 2027 / 2028، مشيرًا إلى أنه سيتم تعزيز هذا التوجه، بهدف دعم الاستقرار المالي لكرة القدم الآسيوية والبناء على الزخم الحالي من الاستثمارات غير المسبوقة.
