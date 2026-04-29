إنزاغي: راض عن أداء اللاعبين.. وإصابة كوليبالي غريبة

فابيو كاريلي: ضمك تحسن في سلم الدوري بعد إشرافي المتأخر على الفريق

محمد الجليحي (الرياض)

أبدى مدرب فريق الهلال الإيطالي سيمون إنزاغي عن سعادته بعد الفوز على فريق ضمك ضمن الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب المملكة أرينا بهدف دون مقابل.

واكد إنزاغي في حديثه بعد اللقاء، على أن أداء اللاعبين كان جيدًا، وقال: أشكر اللاعبين على أدائهم، و نحن لعبنا مباراة جيدة، خاصة في الشوط الأول، وكانت لدينا فرص للتقدم بهدفين وأكثر ولم نستغل هذه الفرص للأسف، وخلال الشوط الثاني لم نخاطر كثيرا رغبة بالحفاظ على النتيجة ولعبنا بشكل اقل، والأهم هو الفوز.

وعن مستوى الهلال وتأرجحه بشكل مختلف، قال: لعبنا آخر مباراة في الدوري واستطعنا الفوز فيها بسته أهداف واليوم لم نفز إلا بهدف وحيد، وهذا حال كرة القدم فيها كثير من التغيير.

وأضاف: خلال الفترة الماضية تجاوزنا ١٥ يوماً فترة توقف، ولم يكن فيها مباريات وكانت هذه أول مباراة نخوضها بعد العودة، والفوز هو الأهم وبشكل عام إحصائياً يعتبر الهلال اكثر فريق يخلق فرصا في الدوري.

وعن تعدد إصابات لاعبي الهلال، قال إنزاغي: جهازنا الطبي جيد، لكن ضغط المباريات يؤدي إلى وجود الإصابات، واليوم كانت إصابة نيفيز بسبب احتكاك قوي في نهاية المباراة، لكن لن تعيقه عن المشاركة خلال المباريات القادمة. أما إصابة اللاعب كوليبالي فهي نتيجة احتكاك مع زميله على مستوى الركبة خلال التدريبات، فأدت إلى كدمة ووجود تجمع دموي يزول ويرجع مرة أخرى، وهي إصابة غريبة؛ فأنا لدي خبرة ثلاثين عاماً، ولم أر مثل هذه الإصابة وهي إصابة نادرة.

وإصابات لاعبي الهلال اغلبها نتيجة احتكاكات، وليس إصابات عضلية، وهذا يدل على ان السبب ليس بسبب التدريبات الصعبة او القوية.

كاريلي: أمامنا مواجهات صعبة

من جانبه، اعترف مدرب ضمك البرازيلي فابيو كاريلي بصعوبة مواجهة فريق مثل الهلال، وقال: بالفعل لم نؤد بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن تحسن الأداء في الشوط الثاني وحانت لنا بعض الفرص ولكن هذا حال كرة القدم.

وعن تغيير اللاعب ياكو ميتي، قال: كان لديه إصابة ورغب بإكمال المباراة، ولكني فضلت إراحته لان لدينا مباريات قوية مستقبلا، ونحتاجه بشكل كبير.

وعن حديثه مع لاعب الهلال ماركوس ليو، قال: تحدثت معه لأنه لاعب مهم عندما كان في سانتوس البرازيلي، ويوجد احترام متبادل بيننا.

اما بالنسبة لفريقنا فقبل حضوري واستلام الدفة الفنية لعب 20 مواجهة لم يجمع سوى نقاط بسيطة، وبعد استلامي الفريق تحسن الوضع بشكل جيد.