إضافة خدمة الشحن “SGX” التابعة لشركة “CULines” إلى ميناء جدة الإسلامي

البلاد (جدة)
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة “China United Lines” خدمة الشحن الجديدة “SGX” إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يسهم في تعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم حركة التجارة عبر البحر الأحمر بوصفه أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ شنغهاي، ونانشا في الصين، وكذلك في ماليزيا والسخنة بمصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,452 حاوية قياسية.
ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفًا متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة التي تشمل محطتي مناولة الحاويات، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن.
