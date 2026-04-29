أمير الشرقية يستقبل وزير البلديات والإسكان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

ونوّه سمو أمير المنطقة الشرقية بجهود وزارة البلديات والإسكان وما تنفذه من مشاريع وبرامج تطويرية تسهم في تحسين البيئة الحضرية ورفع مستوى الخدمات، مؤكدًا سموه أهمية استمرار الجهود بما يواكب النمو التنموي ويعزز جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة.

وقدّم الحقيل لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن أبرز المشاريع التنموية والخطط المستقبلية في المنطقة الشرقية، الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري، وتطوير الأحياء السكنية، ورفع مستوى الخدمات البلدية، إلى جانب المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأعرب الحقيل عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما يوليه من اهتمام ومتابعة مستمرة لمشاريع الوزارة في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق المستهدفات التنموية.