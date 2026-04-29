أمير الشرقية يدشّن مشاريع تنموية واستثمارية تتجاوز قيمتها ملياري ريال

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة اليوم الأربعاء، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عددًا من المشاريع البلدية والإسكانية والاستثمارية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال.
ونوّه سمو أمير المنطقة الشرقية بما يشهده قطاع البلديات والإسكان من حراك تنموي متسارع ومشاريع نوعية تعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على مواصلة تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة، بما يواكب تطلعات القيادة ويحقق طموحات المواطن التنموية، مؤكداً سموه أن هذه المشاريع تأتي امتداداً لمسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها المنطقة الشرقية في مختلف المجالات، وتسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، إضافة إلى دورها المحوري في استقطاب الفرص النوعية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأكد وزير البلديات والإسكان أن المنطقة الشرقية تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية متقدمة، مستعرضًا أبرز المشاريع البلدية والإسكانية والاستثمارية في المنطقة، وسبل تعزيز جودة الخدمات ودعم مسارات التنمية الحضرية، بما ينعكس على جودة الحياة ويرتقي بجاذبية مدن المنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالي المشاريع التي جرى تدشينها تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال، ضمن جهود تعزيز التنمية الحضرية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة، معربًا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة الأداء، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن حزمة المشاريع التي تم تدشينها من أبرزها تطوير كورنيش الواجهة البحرية بالخبر، والمركز الثقافي “نبض الخبر”، ومشروع الشاطئ المعياري (باي فرونت)، إضافة إلى مشاريع خور الدمام والمركز الحضاري بالكورنيش، ومشروع المدينة العالمية، التي تعكس توجهات تطوير الواجهات البحرية وتعزيز جودة الحياة بالشراكة مع المستثمرين محليًا وعالميًا ما يعكس جاذبية المنطقة الشرقية للاستثمارات، بالإضافة إلى جهود أمانة المنطقة الشرقية في الاستثمار البلدي، ومشاريع الإسكان التنموي وبرامج التمكين السكني، التي تسهم في رفع نسب التملك وتعزيز جودة الحياة.
وفي ختام الحفل، بارك سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع اتفاقيات استثمارية لتطوير الحدائق العامة، وتحسين مداخل المدن، وتأهيل الشوارع الرئيسية، بما يعزز المشهد الحضري ويرتقي بالخدمات المقدمة، كما كرم سموه المانحين لحملة جود الإسكان “جودكم وصل”، وسلم سموه مجموعة من المساكن التنموية للمستفيدين.
