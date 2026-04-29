أخضر الشاطئية يحصد برونزية الألعاب الآسيوية

اختتم المنتخب السعودي للكرة الشاطئية مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة “سانيا 2026” بالتتويج بالميدالية البرونزية بعد الفوز اليوم، الأربعاء على نظيره المنتخب الفلسطيني بنتيجة (6-4) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وخاض أخضر الشاطئية مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، وذلك بعد أن أنهى مواجهة الدور نصف النهائي أمام المنتخب العُماني بنتيجة 5-4.
وقدّم أخضر الشاطئية مواجهة قوية في نصف النهائي، قبل أن يحسم المنتخب العُماني بطاقة التأهل للمباراة النهائية.