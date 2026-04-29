الرئيسية
/
/
/
/
/
أخضر الشاطئية يحصد برونزية الألعاب الآسيوية
الرياضة

صحيفة البلاد      29 أبريل 2026

البلاد (جدة)

اختتم المنتخب السعودي للكرة الشاطئية مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة “سانيا 2026” بالتتويج بالميدالية البرونزية بعد الفوز اليوم، الأربعاء على نظيره المنتخب الفلسطيني بنتيجة (6-4) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخاض أخضر الشاطئية مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، وذلك بعد أن أنهى مواجهة الدور نصف النهائي أمام المنتخب العُماني بنتيجة 5-4.

وقدّم أخضر الشاطئية مواجهة قوية في نصف النهائي، قبل أن يحسم المنتخب العُماني بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *