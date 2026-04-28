يشمل إنهاء الحرب وتأجيل الملف النووي.. إيران تطرح مقترحاً عبر وسطاء لفتح «هرمز»

البلاد (واشنطن)

كشف مسؤولون أمريكيون، أن إيران قدّمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحاً جديداً إلى الولايات المتحدة؛ يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب الجارية، على أن يتم تأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات.

وقال تقرير أورده موقع “أكسيوس” الإخباري: إن المقترح الإيراني يركز على معالجة أزمة الملاحة في هرمز، ورفع القيود المرتبطة به، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار لفترة طويلة، بما يسمح بتهيئة بيئة سياسية وأمنية أكثر استقراراً قبل الدخول في ملفات أكثر تعقيداً.

وأشار التقرير إلى أن باكستان نقلت هذه الأفكار إلى الجانب الأمريكي، في إطار جهود وساطة إقليمية مستمرة، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للوسطاء أن هناك انقساماً داخل القيادة الإيرانية؛ بشأن الاستجابة للمطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي، وكذلك بشأن آليات التعامل مع بقية الملفات الخلافية.

في المقابل، نقل الموقع عن مصادر أمريكية، أن موقف البيت الأبيض لا يزال غير محسوم تجاه المقترح الإيراني الجديد، وسط استعدادات لعقد اجتماع أمني رفيع المستوى في واشنطن؛ لبحث الخيارات المتاحة بشأن الملف الإيراني.

وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يضمن بشكل واضح منعها من امتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصريحات المتبادلة بين الطرفين، حيث دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى العودة لطاولة التفاوض عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، مؤكداً أن الهدف الأساسي لأي اتفاق هو منع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.

وفي المقابل، تصر إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، بينما تعتبره واشنطن وعدد من الدول الغربية وإسرائيل جزءاً من مسار محتمل لتطوير أسلحة نووية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المستمر رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً، وسط تداعيات اقتصادية واسعة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر أسواق النفط العالمية، في ظل استمرار المخاوف من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.

وتعكس هذه التطورات تعقيد المشهد التفاوضي بين واشنطن وطهران، في ظل تداخل الملفات الأمنية والنووية والإقليمية، وصعوبة التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي في المرحلة الحالية.