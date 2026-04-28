وفد مجلس الشورى يطّلع على خدمات مطار الملك عبدالعزيز وقطار الحرمين السريع

زار وفد من أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي وصالة الحجاج، وذلك ضمن زيارة الوفد لعدد من قطاعات منظومة وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر، وعدد من مسؤولي الشركة، حيث استمع الوفد إلى عرض شامل عن الأعمال التشغيلية بالمطار، شمل الصالات المختلفة وأبرز الإنجازات المحققة في تطوير تجربة المسافر، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة والجودة. وتضمّنت الزيارة الاطلاع على مركز مراقبة العمليات التكاملي في الخطوط الجوية السعودية، والقطار الآلي الداخلي.
وخلال الجولة الميدانية زار وفد مجلس الشورى صالة الحجاج، واطّلع على ما تقدمه من خدمات وتجهيزات متكاملة تستهدف تسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن ووصولهم، من خلال تهيئة المرافق والبنية التحتية بما يكفل جودة التشغيل وانسيابية الحركة خلال موسمي الحج والعمرة.
وفي السياق ذاته، اطّلع الوفد على الخدمات المقدَّمة في محطتَي قطار الحرمين السريع بجدة ومكة المكرمة، حيث كان في استقبالهم المدير العام للتشغيل بقطار الحرمين المهندس ياسر الحربي، ورئيس محطة قطار الحرمين بجدة المهندس طارق الزهيري، ورئيس محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة روان جابر، وقد استمع الوفد من المسؤولين خلال جولته الميدانية إلى شرح عن مرافق المحطات وآلية تشغيل الرحلات، والجهود المبذولة لتيسير تنقّل المستفيدين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وطرح أعضاء المجلس خلال الزيارات عددًا من المرئيات والملاحظات التي من شأنها تطوير مستوى الخدمات، وتعزيز كفاءة التشغيل، والارتقاء بتجربة المستفيدين بما يواكب مستهدفات المرحلة.
وضمّ الوفد أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، ونائب رئيس اللجنة المهندس خالد البريك، والدكتورة إشراق رفاعي، والدكتور حمد بالحارث، والدكتور صالح الشمراني، والدكتور عبدالعزيز الجلعود، والدكتور علي العلي، والدكتور هشام الفارس.