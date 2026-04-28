وصول أولى طلائع حجاج العراق عبر جديدة عرعر

صحيفة البلاد      12 / ذو القعدة / 1447 هـ      28 أبريل 2026

البلاد (عرعر)
استقبلت الجوازات بمنفذ جديدة عرعر، أولى طلائع ضيوف الرحمن من جمهورية العراق القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ؛ حيث أنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة. وشددت المديرية العامة للجوازات على جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، وتسهيل إجراءاتهم بتسخير كافة إمكاناتها من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية) بأحدث الأجهزة التقنية، التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن. وجرى إنهاء إجراءات دخول الحجاج بيسر وسهولة، في ظل تكامل منظومة الخدمات، التي تقدمها الجهات الحكومية العاملة في المنفذ، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنجاز الإجراءات. يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

