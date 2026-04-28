وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظرائه بدول شقيقة

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس (الاثنين)، اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان،

ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والمساعي المشتركة؛ لإحلال الأمن ودعم الاستقرار في المنطقة.