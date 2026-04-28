نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات يغادر جدة عقب مشاركته في القمة الخليجية التشاورية

12 / ذو القعدة / 1447 هـ      28 أبريل 2026

البلاد (جدة)

غادر جدة اليوم، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقب المشاركة في القمة الخليجية التشاورية.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سلطان بن عبدالله العنقري.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

