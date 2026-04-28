نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات يغادر جدة عقب مشاركته في القمة الخليجية التشاورية

السياسةنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات يغادر جدة عقب مشاركته في القمة الخليجية التشاورية صحيفة البلادaccess_time12 / ذو القعدة / 1447 هـ 28 أبريل 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) غادر جدة اليوم، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقب المشاركة في القمة الخليجية التشاورية. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سلطان بن عبدالله العنقري.