في روشن.. الهلال يعبر ضمك.. ويواصل مطاردة النصر

نجح فريق الهلال في تحقيق فوز مهم على فريق ضمك بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن.
أحرز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف الهلال واللقاء الوحيد في الدقيقة 18، ليمنح فريقع ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على الصدارة.
فرض الهلال أفضليته مبكرًا على مجريات المباراة، وهدد مرمى ضمك منذ الدقائق الأولى، بعدما أهدر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش فرصة خطيرة في الدقيقة السابعة بتسديدة مرت أعلى العارضة بقليل.
وواصل الهلال ضغطه حتى نجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 18، عندما استثمر سافيتش عرضية متقنة من ثيو هيرنانديز، ليحولها برأسية من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.
حاول ضمك العودة إلى المباراة، وهدد المرمى الهلالي في الدقيقة 34 عبر رأسية من مورلاي سيلا، لكنها مرت بجوار القائم.
وفي الشوط الثاني، واصل الهلال محاولاته لتعزيز النتيجة، حيث سدد يوسف أكتشيشيك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57 مرت بجوار المرمى، قبل أن يتصدى حارس ضمك مجددًا لمحاولة قوية من مالكوم في الدقيقة 66.
بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، مقلصًا الفارق مع المتصدر النصر إلى خمس نقاط، فيما تجمد رصيد ضمك عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.
سافيتش يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 18
