غرفة جدة تستعرض الحراك التجاري بالمحافظة 

أصدرت غرفة جدة العدد رقم (727) من مجلة “التجارة” لشهر مارس 2026م، متضمنًا تغطية شاملة لأبرز الفعاليات والحراك الاقتصادي الذي شهدته جدة مؤخرًا، إلى جانب ملفات وتقارير تعكس تطورات بيئة الأعمال وتوسّع الشراكات المحلية والدولية.
واستعرض العدد تغطيات للمعارض المتخصصة التي تعكس تنوع النشاط التجاري في جدة، مثل معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، ومعرض تجهيزات الفنادق والمطاعم، ومعرض “كونسميكس” للصناعات الوطنية، ومعرض المنتجات المصرية، ومعرض “المنتجات العربية والعالمية”، مما يعزز مكانة المدينة مركزًا للفعاليات الاقتصادية.
وناقش العدد مشاريع النقل في جدة بوصفها محركًا للاقتصاد الحضري وجودة الحياة، مستعرضًا تحولات منظومة النقل وأثرها في رفع كفاءة التنقل وتعزيز جاذبية الاستثمار، إلى جانب تناول العدد لجهود تعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الغرف السعودية، سعيًا لدعم القطاع التجاري وتمكين الاستثمارات ورفع جودة الخدمات.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م