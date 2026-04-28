عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا

شهدت مدينة العجيلات، الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، اندلاع اشتباكات مسلّحة عنيفة منذ فجر أمس (الاثنين) بين مجموعات مسلحة محلية، ما أدى إلى حالة من التوتر الأمني وتوقف العملية التعليمية في المدينة بشكل مؤقت.

واندلعت المواجهات بين مجموعات مسلحة مرتبطة بمحمد البحرون الملقب بـ“الفار” القادمين من مدينة الزاوية، ومجموعة مسلحة أخرى تُعرف باسم “الشلفوح” في العجيلات، حيث استخدمت خلال الاشتباكات أسلحة ثقيلة وقذائف هاون.

وأفادت التقارير بأن الاشتباكات أسفرت عن أضرار مادية طالت عدداً من المنازل السكنية، إضافة إلى تسجيل إصابات بين المدنيين، في ظل استمرار تبادل إطلاق النار وتحشيدات مسلحة في عدة مناطق داخل المدينة، بحسب مقاطع مصورة نشرها ناشطون محليون.

وفي ظل تدهور الوضع الأمني، أعلنت المؤسسات التعليمية في العجيلات تعليق الدراسة بشكل مؤقت، حفاظاً على سلامة الطلاب، دون صدور أي بيان رسمي من الجهات الحكومية حول طبيعة الاشتباكات، أو إجراءات احتوائها حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في سياق حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض مناطق غرب ليبيا، حيث ترتبط مدينة العجيلات خلال السنوات الماضية بأنشطة تهريب المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، إضافة إلى عمليات تهريب الوقود والأنشطة غير القانونية، ما ساهم في انتشار مجموعات مسلحة ونشوب مواجهات متكررة بينها.

وسبق أن نفذت قوات تابعة لـحكومة الوحدة الوطنية الليبية عمليات أمنية داخل المدينة، استهدفت شبكات تهريب وتجارة مخدرات، إلا أن تلك العمليات أثارت جدلاً واسعاً بعد تقارير عن أضرار لحقت بممتلكات مدنية.