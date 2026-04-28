عبر توزيع آلاف السلال الغذائية.. السعودية تواصل دعمها الإنساني للشعوب المحتاجة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإغاثية في عدد من الدول، من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع الإنسانية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن التزام المملكة بدعم المتضررين حول العالم.

في قطاع غزة، وزّع المركز 2,339 سلة غذائية في مدينة خان يونس، استفاد منها 14,034 فردًا، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. كما وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (24.500) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (24.500) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وفي سوريا، شملت المساعدات توزيع 2,181 سلة غذائية في محافظة حلب استفادت منها 2,181 أسرة، إضافة إلى 1,521 سلة في محافظة اللاذقية، استفادت منها 1,521 أسرة، في إطار دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته.

وفي أفغانستان، تم توزيع 522 سلة غذائية في ولاية قندهار، استفاد منها 3,132 فردًا من العائدين والنازحين والأيتام، ضمن مشروع الأمن الغذائي لعام 2026. كما امتدت الجهود إلى جمهورية مالي، حيث وُزعت 425 سلة غذائية في إقليم موبتي استفاد منها 2,550 فردًا، و500 سلة في إقليم سيقو استفاد منها 3,000 فرد، ضمن مشروع المساعدات الغذائية.

وفي السودان، وزّع المركز 1,500 كرتون تمر في ولاية الخرطوم، استفاد منها 11,647 فردًا، ضمن مبادرة “مدد” لدعم المتضررين من الأزمة الإنسانية.

وتعكس هذه المبادرات استمرار الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، في تقديم الدعم الغذائي والإغاثي للمحتاجين والمتضررين في مختلف مناطق العالم، تأكيدًا على نهجها الثابت في العمل الإنساني الدولي.