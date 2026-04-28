صدور جدول الدور التمهيدي لبطولة النخبة لكرة اليد في نسختها الـ24

البلاد (الدمام)
أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد جدول مباريات الدور التمهيدي من بطولة النخبة لكرة اليد للموسم الرياضي 2025–2026م، في نسختها الرابعة والعشرين، وذلك عقب إجراء مراسم القرعة التي أُقيمت عن بُعد، بحضور ممثلي الأندية المشاركة.
وتُقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 6 مايو 2026م، على صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام، بمشاركة الأندية الأربعة الأوائل في مسابقة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد، في إطار تنافسي يجمع نخبة الفرق الساعية إلى التتويج باللقب.
وتُقام البطولة على مرحلتين، تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد (الدور التمهيدي)، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الفريقان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع في مباراة تحديد المركز الثالث.
ووفقًا لقرعة البطولة، تنطلق مباريات الدور التمهيدي يوم الجمعة 1 مايو 2026م بمواجهتين، حيث يلتقي مضر مع الأهلي عند الساعة 5:30 مساءً، تليها مواجهة الهدى مع الخليج عند الساعة 7:15 مساءً. وتتواصل المنافسات يوم الأحد 3 مايو 2026م، إذ يواجه مضر نظيره الهدى عند الساعة 5:30 مساءً، بينما يلتقي الأهلي مع الخليج عند الساعة 7:15 مساءً. وتُختتم مباريات هذا الدور يوم الاثنين 4 مايو 2026م، بمواجهة تجمع مضر والخليج عند الساعة 5:30 مساءً، تليها مباراة الهدى والأهلي عند الساعة 7:15 مساءً.
ومن المقرر أن تُقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم الأربعاء 6 مايو 2026م.
وعلى صعيد لوائح المشاركة، يُسمح لكل فريق بإشراك ثلاثة لاعبين محترفين حدًّا أقصى، مع إمكانية تسجيل محترف جديد واستبدال أحد المحترفين المسجلين مسبقًا، ويحق لكل فريق استعارة ثلاثة لاعبين سعوديين خلال منافسات البطولة.
