سمو ولي العهد يرأس القمة الخليجية التشاورية

البلاد (جدة) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في محافظة جدة، اليوم، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوقش خلال القمة عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود تجاهها. حضر القمة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.